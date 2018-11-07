По результатам выборов две должности губернаторов займут американцы украинского происхождения

Конгресс США / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В результате промежуточных выборов в США, прошедших 6 ноября, два губернаторских поста получили американцы украинского происхождения.

Оба являются сторонниками Демократической партии США, сообщает. "Голос Америки".

Новым губернатором штата Колорадо стал Джаред Полис. 43-летний член Демократической партии также является первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества. Помимо этого, Полис - потомок украино-польских мигрантов и американец в третьем поколении.

Джаред Полис

"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно, учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так-то много стран хотели принимать еврейских беженцев", – подчеркнул он в комментарии прессе.

Новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Дж. Б. Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

Дж. Б. Прицкер

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", – пишет Прицкер на своей официальной странице.

Дж. Б. Прицкер является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира, их общее состояние оценивается в 33,5 миллиарда долларов, пишет издание Celebrity Net Worth.

Напомним, Республиканской партии, которую представляет нынешний президент США Дональд Трамп, удалось сохранить за собой большинство только в верхней палате − Сенате. При этом Республиканская партия утратила былой контроль над Палатой представителей.

Большинство экспертов считает, что "демократы" после своей победы начнут комплексные расследования по работе Белого дома, включая административные перестановки и эмиграционную политику. Кроме того, наверняка будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с РФ.