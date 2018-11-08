"Кто не осуждает Путина - не европеец": Туск выступил в Финляндии с антироссийской речью

Дональд Туск / Reuters

Глава Европейского совета и бывший польский премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на конгрессе "Европейской народной партии" в городе Хельсинки прямо осудил агрессивную политику российский властей в украинском вопросе.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter президент Украины Петр Порошенко, который тоже принимает участие в вышеуказанном мероприятии.

"Кто не осуждает Путина за агрессию против Украины, кто не помогает Украине, тот не может считаться европейцем", — процитировал Туска украинский лидер, отметив, что после его такого высказывания главы Европейского совета все присутствующие бурно зааплодировали.

Напомним, ранее Туск заявил о возможном выходе Польши из Европейского союза.