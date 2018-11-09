"Нас они не касаются": в МИД России дали оценку новым санкциям США

Рябков считает, что попытки США воздействовать на Россию санкциями обречены на провал / Фото: Коммерсантъ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в России спокойно отреагировали на очередную порцию антироссийских санкций за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса и пока не решили, какими будут ответные действия.

"В отношении потенциальных, гипотетических ответных мер вопрос отдельный. Мы будем определяться по совокупности всех обстоятельств, никаких прямых привязок ни к чему здесь нет. Мы по большому счету игнорируем подобного рода враждебные проявления", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Рябкова, суть санкций в России уже поняли, поскольку большинство фигурантов списка относятся к Крыму и Донбассу. Он заявил, что России непонятна позиция США, которые якобы стремятся к нормализации отношений, а затем учреждают санкции.

"Мы уже видим, что США, несмотря на неоднократно звучавшие, в том числе в последнее время на разных уровнях, намерения двигаться к нормализации отношений, не отказываются от приемов нажима и диктата, которые для нас категорически неприемлемы", - акцентировал высокопоставленный российский чиновник.

Несмотря на намеки от США в виде санкций, Рябков не считает, что Россия должна вернуть Крым Украине. Он не сомневается, что присоединение полуострова основано на мнении местных жителей, которое они высказали на референдуме.

Дипломат считает, что Вашингтон подает санкции, как важное событие, однако для Кремля они не так важны.

"Нас они совершенно не касаются", - подчеркнул он.

Рябков заявил, что в России жизнь движется своим чередом и наличие новых санкций никак не ощущается.

Напомним, 8 ноября Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список в отношении России в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса. В Украине решение Вашингтона поприветствовали.