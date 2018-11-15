В Германии полиция оцепила посольство РФ в Берлине

Посольство России, Унтер-дер-Линден / Лента

В Берлине местная полиция оцепила оцепила посольство России, перед которым обнаружили подозрительный предмет.

Полиция ограничила доступ к бульвару Унтер-ден-Линден, также оцеплен район метро "Бранденбургские ворота" Поезда линий S1, S2 и S25 на станции не останавливаются, сообщает Markische Allgemeine.

Подозрительный предмет был обнаружен в легковом автомобиле. Человек, сидящий в машине, задержан.

"Перед посольством стоит черная машина, легковой "Мерседес", в настоящее время сотрудники полиции проверяют автомобиль", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей полиции.