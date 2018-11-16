"Отбить Путину желание гадить вне России": эксперт объяснил, кто и как загонит главу РФ в рамки

16 ноября 2018, 06:15

"Никто с Путиным переговариваться не будет", так как "разговоры закончились", заявил аналитик.

Трамп - Путин
США загоняют Путина в жесткие рамки – эксперт / Фото: Reuters

США загоняют президента РФ Владимира Путина в жесткие рамки.

Об этом заявил в интервью Гордону экс-разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, который 25 лет назад эмигрировал в США и там стал аналитиком бизнес-разведки.

По его словам, об этом свидетельствует, в частности, и выход Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Будьте уверены: в Кремле прекрасно поняли, что расторжение Америкой договора об РСМД направленно именно против РФ. И сформулировано это расторжение таким образом, что новое соглашение в обозримом будущем невозможно", – заявил Швец.

Читайте также"Тяга к деспотам": обозреватель объяснил, что показала встреча Трампа и Путина в ПарижеПри этом он подчеркнул, что "никто с Путиным переговариваться не будет", так как "разговоры закончились".

"Теперь США быстро создадут новые ракеты средней дальности, скорее всего гиперзвуковые, и складируют их в полной готовности разместить поближе к Москве. А дальше Путину очертят рамки дозволенного, выход за которые приведет к немедленному развертыванию этих ракет", – убежден аналитик бизнес-разведки.

По его словам, "идея состоит в том, чтобы отбить Путину желание гадить за пределами РФ и заставить его сконцентрироваться на внутренних делах – на развитии экономики, науки, образования, на повышении уровня жизни народа, улучшении демографии, то есть на том, что он делать не умеет и не любит".

Ранее сокурсник Путина назвал условие, при котором США могут полноценно заняться Украиной. В нашей стране воруют нахрапом, отметил бывший советский разведчик.

Напомним, Путин заявил, что Москве необходим полномасштабный диалог с Соединенными Штатами по поводу "ракетного договора" времен "холодной войны". Он планирует заложить основы для этого диалога на следующей встрече с Трампом.

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Россия США Владимир Путин
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