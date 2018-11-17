Авторы "Маши и медведя" ответили на обвинения британцев в кремлевской пропаганде

В России считают, что "Маша и медведь" далеки от пропаганды / Фото: скриншот из видео

Директор студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко, под чьим руководством выходит популярный российский мультипликационный сериал "Маша и медведь", с юмором воспринял заявления британских критиков о пропагандистском характере анимационной ленты.

"Если кто-то в этом что-то видит такое — замечательно, у людей богатая фантазия, за них нужно порадоваться", - цитирует его ТАСС.

По словам Ловейко, в мульсериале не может присутствовать пропаганда, поскольку он никак не взаимодействует с государством, является независимым и коммерчески выгодным.

Создатель "Маши и медведя" добавил, что кремлевский след в мультфильме ранее уже видели польские и украинские политологи.

Ловейко, отвечая на обвинение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который увидел в мульсериале российскую пропаганду, заявил, что авторам анимации очень приятно внимание авторитетного специалиста с мировым именем.

Напомним, в Братании ранее заявили, что, характеризуя главную героиню мультфильма "Маша и медведь", специалисты пришли к выводу о идентичности "ее поведения с поведением Путина".