В Москве отреагировали на заявление украинского генерала о войне с Россией

УНИАН

Заявление экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о возможности широкомасштабной войны Украины и России из-за ситуации вокруг Азовского моря является возмутительным.

Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, передает RT.

"Эти люди совершенно не задумываются над словами, которые говорят. Такими заявлениями они обслуживают далеко не украинский народ, а другие страны, прежде всего США, потому что там очень хотели бы продолжения силовой эскалации ситуации между Украиной и Россией. Мы никакого повода для подобных заявлений и тем более действий им не давали", - сказал Цеков.

Комментируя вероятность перекрытия российской стороной Азовского моря, чиновник отметил, что на сегодня "ничего подобного осуществляться не будет".

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко высказал мнение, что ситуация вокруг Азовского моря может стать причиной широкомасштабной войны двух стран.

"В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией", - сказал Романенко.

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким. "Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала она.

Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры.