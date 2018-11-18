"Угроза гибридной войны": Аваков предупредил об опасности избрания генерала РФ главой Интерпола

Российский генерал может возглавить Интерпол

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что перспектива России как страны-агрессора возглавить Интерпол - это угроза для всего мира.

"Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов... Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол - гибридная угроза для всего мира", - подчеркнул Аваков в ходе 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпол.

Отметим, что переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. На должность главы Интерпола претендует ветеран МВД и внешней разведки Российской федерации Александр Прокопчук.

"И это при том, что путинский режим ведет открытую гибридную войну против значительной части цивилизованного мира. Ведет прямую гибридную войну против Украины, используя, в том числе, такие специфические методы, как контролируемый ФСБ и ГРУ РФ заброс на нашу территорию криминальных авторитетов и организация ОПГ и многочисленных нареканий в адрес России за злоупотребление инструментами Интерпола для политического преследования оппонентов.

Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима", - добавил Аваков в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола.