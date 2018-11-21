В Steam стартовала ежегодная осенняя распродажа

В рамках данной акций пользователей сервиса Steam ждут различные игры по заметно сниженным ценам / Фото: открытые источники

В Steam началась крупная распродажа, которая стартовала вслед за PS Store, Xbox Live, Origin и Battle.net. В магазине игровые хиты будут продаваться с нереальными скидками.

Отмечается, что в отличие от остальных магазинов игр, данная распродажа формально не приурочена к так называемой "черной пятнице".

Также в этом году вновь пройдёт "Премия Steam" - до конца распродажи пользователям сервиса Valve предстоит выбрать восемь игр на главные номинации церемонии. Результаты станут известны в феврале.

Список участвующих игр и размеры скидок фиксированы и не будут меняться вплоть до окончания акции, то есть до 27 ноября.

Напомним, американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard представил Warcraft 3: Reforged - обновленную версию революционной стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos, которая вышла в 2002 году.