У Путина рассказали о встречах президента России с Медведчуком

Виктор Медведчук встречается с Владимиром Путиным, сообщил спикер российского лидера / vybor.ua

Спецпредставитель Службы безопасности Украины по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, кум президента РФ Владимира Путина, политик и бизнесмен Виктор Медведчук встречается с российским лидером.

Политик "прикладывает очень много усилий, чтобы дойти до формулы обмена пленными "всех на всех", рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

"Я не знаю, насколько часто, но такие встречи имеют место. Контакты Путина с Медвечуком действительно имеют место. Мне не известно детально о повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медвечук выполняет функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам (ТКГ — Ред.)", — отметил спикер.

Ранее ж​​​​урналисты программы "Схемы" выяснили, что президент Петр Порошенко часто тайно встречался с Виктором Медведчуком. По их данным, политик приезжал в Администрацию президента. Позже в АП сообщили, что украинский лидер провел несколько встреч с политиком.