Родственники 55 жертв катастрофы МН17 подали на Россию в суд

Родные жертв авиакатастрофы над Донбассом обвиняют Россию во лжи / Фото: ANP

В Нидерландах родственники 55 жертв авиакатастрофы Боинга-777 Малайзийских авиалиний, который проросийские боевики сбили над Донбассом, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

По информации издания NOS, нидерландцы обвиняют Россию в уничтожении самолета рейса МН17, а также в нарушении прав родственников погибших.

Адвокат потерпевших Вейру Мева отмечает, что от международной объединенной следственной группы Москва намеренно скрывает важные данные. Более того, Кремль пытается запутать следователей ложными фактами.

По словам правозащитника, если Европейский суд примет данный иск к рассмотрению, то разбирательства будут длиться от пяти до семи лет.

Как известно, в катастрофе MH17 погибло 298 человек, среди них 196 граждан Нидерландов.

Напомним, 18 сентября, российское военное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую воинскую часть.

Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.