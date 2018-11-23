Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии

Президент заявил, что ему в вооруженных силах не нужны люди, которые не могут принять даже собственную гендерную идентичность.
Администрация президента США Дональда Трампа требует от Верховного суда государства пересмотреть решение нижестоящих судов, касающееся прав трансгендеров на службу в Вооруженных силах США.
24 марта Трамп подписал меморандум, который запрещал представителям трансгендеров служить в армии, однако позднее нижестоящие судебные инстанции заблокировали документ, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Президент заявил, что ему в вооруженных силах не нужны люди, которые не могут принять даже собственную гендерную идентичность.
Читайте также"Ты кто такое, не мужик и не баба". Во львовском трамвае мужчина кинулся с кулаками на активистку-трансгендераВ частности, Трамп отстаивал запрет на службу в армии трансгендерам, страдающим гендерной дисфорией - состоянием, при котором человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.
Напомним, ранее в Киеве радикальные группировки сорвали Марш памяти трансгендеров.