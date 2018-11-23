Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии

Трамп не желает видеть в армии людей, которые не могут принять свою ориентацию / Фото: REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Верховного суда государства пересмотреть решение нижестоящих судов, касающееся прав трансгендеров на службу в Вооруженных силах США.

24 марта Трамп подписал меморандум, который запрещал представителям трансгендеров служить в армии, однако позднее нижестоящие судебные инстанции заблокировали документ, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Президент заявил, что ему в вооруженных силах не нужны люди, которые не могут принять даже собственную гендерную идентичность.

Читайте также"Ты кто такое, не мужик и не баба". Во львовском трамвае мужчина кинулся с кулаками на активистку-трансгендераВ частности, Трамп отстаивал запрет на службу в армии трансгендерам, страдающим гендерной дисфорией - состоянием, при котором человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

Напомним, ранее в Киеве радикальные группировки сорвали Марш памяти трансгендеров.