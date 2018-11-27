В России загорелся крупнейший ледокол "Виктор Черномырдин"

Ледокол "Виктор Черномырдин" - модель

В российском Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях произошел масштабный пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", который должен стать крупнейшим неатомным кораблем этого класса во флоте РФ и во всем мире.

Согласно информации РБК, изначально задымление обнаружили на третьей палубе, но потом огонь охватил и вторую палубу; незначительные очаги возгорания были замечены еще на двух палубах. МЧС России уже сообщило о двух пострадавших, получивших ожоги рук различной степени тяжести.

В 22:15 (21:15 по киевскому времени) пожар общей площадью более 300 кв.м. удалось потушить; тушением огня занимались более ста человек и 15 единиц техники в течение трех часов, а ликвидация осложнялась тем, что строящийся ледокол не был оборудован ни одной системой пожаротушения.

​Собеседник агентства в службах технадзора заявил, что причиной возгорания могло быть короткое замыкание, хотя версию о нарушениях при строительных работах нельзя исключать.

"Будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса" - отметил он.

Постройка ледокола "Виктор Черномырдин" ведут еще с 2012 года; заказчиком выступает Росморпорт. Судно должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году, однако затем достройку перенесли на декабрь 2018 года. Называть новую дату окончания строительства после пожара пока рано. Также существует несколько версия образования огня. Все они будут проверены.

Читайте также50+ повреждений: в России оценили состояние "Адмирала Кузнецова" после потопления им докаЛедокол проекта 22600 (ЛК-25) мощностью 25 мегаватт должен стать самым мощным в мире ледоколом неатомного флота. Дизель-электрическое судно планируется использовать для проводки караванов среди льдов на Северном морском пути.

Ранее, 30 октября, населенном пункте Росляково (Мурманская область, РФ) пошел на дно единственный плавучий док, на котором можно было починить последний российский авианосец − "Адмирал Кузнецов".

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" прославился в негативном смысле благодаря многочисленным авариям своих палубных истребителей во время плавания к берегам Сирии. Позднее западные эксперты признали этот боевой корабль одним из худших в истории.