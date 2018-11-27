В РФ считают, что плавучий док под "Кузнецовым" утонул из-за сварного шва

27 ноября 2018, 23:52

Разрушение некачественного шва привело к бесконтрольному затоплению дока.

"Кузнецов" и остатки крана ПД-50 на его палубе / Андрей Клименко/Фейсбук

Причиной затопления плавучего дока тяжелого класса ПД-50, использовавшегося для ремонта единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", могли оказаться не неполадки с энергоснабжением, а разрушение сварного шва. Дефект привел к неравномерному заполнению дока водой, вызвал крен, и док утонул, говорят специалисты.

"Водолазы, обследующие утонувший док, зафиксировали в одном из отсеков, заполняющихся забортной водой, трещину длиной в несколько десятков метров. Причины ее появления до конца не ясны: шов мог разойтись, например, либо из-за некачественной сварки, либо из-за общей усталости металла", - рассказали "Коммерсанту" два источника в судостроительной отрасли и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства.

Собеседники уточнили, что "Кузнецов" стоял в доке, когда рабочие 82-го судоремонтного завода начали балансировку (изменение уровня погружения) ПД-50. Балластные насосы дока начали закачку воды, но как только она достигла трещины, приток воды стал неконтролируемым.

Читайте такжеВ России загорелся крупнейший ледокол "Виктор Черномырдин""Приток воды был такой силы, что даже обратная операция - откачка воды при помощи тех же балластных насосов - не дала бы никакого эффекта. В итоге ПД-50 дал крен, а спустя три часа затонул", - отмечает издание.

"Кузнецов", как ранее сообщали российские СМИ, успел покинуть док, однако на его полетную палубу свалился башенный кран дока, из-за чего корабль получил более 50 повреждений.

Ранее, 30 октября, населенном пункте Росляково (Мурманская область, РФ) пошел на дно единственный плавучий док, на котором можно было починить последний российский авианосец − "Адмирал Кузнецов".

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" прославился в негативном смысле благодаря многочисленным авариям своих палубных истребителей во время плавания к берегам Сирии. Позднее западные эксперты признали этот боевой корабль одним из худших в истории.

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Россия авария расследование Адмирал Кузнецов
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