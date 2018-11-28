"Боюсь, нас снова разыграли": власти Словакии заподозрили Порошенко во лжи об инциденте в Керченском проливе

Спикер парламента Словакии Андрей Данко

Председатель парламента Словакии Андрей Данко заявил, что не доверяет президенту Петру Порошенко в ситуации вокруг конфликта Украины и России в Керченском проливе.

"Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, Украина обманула нас с погибшим журналистом (вероятно, речь идет об инсценировке убийства российского журналиста Андрея Бабченко. - Прим.)... Боюсь, нас снова разыграли", - приводит слова Данко пресс-служба Словацкой национальной партии, лидером которой он является.

Вместе с тем спикер призвал объективно рассмотреть сложившуюся ситуацию, опираясь на факты, и выразил надежду на ее мирное урегулирование.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.