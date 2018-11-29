СМИ узнали, когда и где встретятся Трамп и Путин

Встреча Путина и Трампа / Reuters

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 1 декабря в рамках саммите глав стран, входящих в G20, который пройдет в Аргентине.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты новостного агентства Reuters. По их данным, встреча президента США и РФ начнется на 14:30 GMT (16:30 по киевскому времени).

По данным новостного агентства "РИА Новости", планируется, что Путин с Трампом будут говорить более двух часов.

К слову, ранее Трамп утверждал, что решение о встрече с президентом РФ будет принимать после того, как получит полный доклад об атаке россиян на украинские корабли в Азовском море. "Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия", — заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт назвал главную цель встречи Трампа и Путина.