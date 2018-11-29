"С Украиной не воюем": в РФ ответили на призыв Киева закрыть для России Босфор

29 ноября 2018, 13:56

Военное положение — это внутреннее дело Украины, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Катера, буксир
РФ захватила украинские корабли в Керченском проливе / Reuters

Конвенция Монтрё предусматривает возможность Турции закрыть черноморские проливы — Босфор и Дарданеллы в случае, если есть воюющие страны, которые пытаются пройти через этот пролив.

Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главкома ВМС Игоря Воронченко о необходимости обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

"Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла. То, что она ввела военное положение, — это её внутреннее дело. Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно", — отметил Джабаров в комментарии rt.com.

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В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление Воронченко о том, что украинская сторона попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России.

"Продолжение провокативного поведения", — сказала Захарова в разговоре с Nation News.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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Россия Украина захват Босфор Совет Федерации катера Керченский пролив Мария Захарова
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