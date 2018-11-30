Мэй пригрозила России новыми санкциями в ответ на агрессию в Керченском проливе

Тереза Мэй / Reuters

После российской агрессии в Керченском проливе Великобритания продолжит политику ужесточения санкций против России.

Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, ее страна всегда находилась на первой линии в ЕС, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение.

"Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России", - подчеркнула она.

Мэй также прокомментировала захват украинских военных кораблей в Керченском проливе.

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"Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности", - добавила британский премьер.

Накануне Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.