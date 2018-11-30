"Может лопнуть терпение": в России заговорили о нападении на диппредставительства Украины

Нападение на консульство Украины в Санкт-Петербурге / apn-spb.ru

В России могут произойти нападения на дипломатические представительства Украины, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

"У меня только один вопрос: в Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение?", - заявила она, говоря о том, что "украинские радикалы и националисты" позволяют себе провокации против дипломатических представителей РФ на территории Украины.

Захарова отметила, что в России с украинскими дипломатами поддерживается контакт: "Мы уважаем их, мы защищаем их, но вопрос в том, что мы все прекрасно понимаем, будучи реалистами, что у людей возникает ощущение, что есть предел любого терпения, и как бы очередные провокации, которые позволяют себе в отношении российских дипломатических объектов в Украине радикалы...".

Кроме того, официальный спикер МИД России также потребовала "прекратить этот произвол" по отношению к российским диппредставительствам в Украине.

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Кроме того, отвечая на вопрос о том, что в ситуации постоянных акций протеста у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос российских дипломатических консульств из Киева и Львова на оккупированный Донбасс Захарова сказала: "Относительно того, что вы спросили не было ли мысли относительно переноса куда либо этих представительств (России в Киеве и Львове, – ред.), понимаете, наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств".

"У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так", - сказала Захарова, передает УНИАН.

Напомним, после агрессии РФ в Керченском проливе в Украине прошли акции протеста возле российских диппредставительств.

Кроме того, в Варшаве также атаковали посольство РФ из-за инцидента в Керченском проливе.