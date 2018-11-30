"Коллапс" и "помешательство": у Лаврова оценили запрет на въезд в Украину мужчинам из РФ

Мария Захарова прокомментировала решение о запрете на въезд в Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Последние действия украинского руководства свидетельствуют о "дисфункции государственного устройства" в Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала решение Украины о запрете на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Она считает, что последние события в Украине являются "следствием диких телодвижений руководства страны".
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"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу", — подчеркнула Захарова.
Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.
Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.
В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.