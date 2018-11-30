"Коллапс" и "помешательство": у Лаврова оценили запрет на въезд в Украину мужчинам из РФ

В Украине ужесточили правила въезда для россиян / dpsu.gov.ua

Последние действия украинского руководства свидетельствуют о "дисфункции государственного устройства" в Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала решение Украины о запрете на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Она считает, что последние события в Украине являются "следствием диких телодвижений руководства страны".

Читайте такжеВ Раде предложили закрыть въезд в Украину мужчинам из России

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу", — подчеркнула Захарова.

Напомним, с 29 ноября Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в захваченный Российской Федерацией Крым для иностранцев.

Кроме того, на пунктах пропуска на границе с Крымом в Херсонской области ввели ограничение пропуска российских граждан.

В то же время в посольстве РФ пожаловались на массовый отказ россиянам во въезде в Украину.