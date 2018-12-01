На G20 Трамп не справился с гаджетом для синхроперевода и просто выбросил его

Трамп заявил, что ему не понравился перевод / скриншот

Во время приветственной речи аргентинского лидера Маурисио Макри на саммите G20 президент США Дональд Трамп по какой-то причине выбросил приемник, из которого звучал перевод, на пол.

Видео из президентской резиденции в Буэнос-Айресе опубликовано в Facebook на странице Rioja Noticias.

Трамп заявил, что сам прекрасно понял слова президента Аргентины, лучше, чем в интерпретации.

"Но все нормально",- добавил он и бросил устройство на пол.

Поступок Трампа вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. Одни пользователи отметили, что американский президент сам виноват, поскольку неправильно держал устройство для перевода. Другие указали на то, что Трампу должны были выдать гаджет, который не был бы таким большим.

А некоторые считают, что глава государства просто оставил приемник на полу, так как рядом не оказалось человека, которому можно было бы отдать устройство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что отказывается от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине; встреча планировалась на 1 декабря.

Кстати, это не первый случай, когда Трамп, не сумев совладать с чем-то, просто это выбрасывает. Ранее он уже подвергся насмешкам соцсетей из-за инцидента с зонтом.