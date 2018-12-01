"Украинцы хулиганили": Путин рисовал Меркель и Макрону схему атаки РФ в Керченском проливе - Песков

Дмитрий Песков / Reuters

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки не являются военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет войны, во-первых. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и еще в российских водах там хулиганили", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что президент РФ Владимир Путин поведал о российском нападении на украинские суда в Керченском проливе на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

"Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он нарисовал действительно", - сказал представитель Кремля.

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При этом Песков поставил под сомнение вероятность посредничества при урегулировании конфликта вокруг захвата Россией украинских моряков.

"Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех - способствовать разрешению этой ситуации, при том что все они слышат слова президента, о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная электоральной ситуацией, предвыборной ситуацией в Украине", - добавил он.

Песков уточнил, что в ходе переговоров Меркель с Путиным тема освобождения задержанных украинских моряков обсуждалась.

"Путин также разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях и поэтому на это уйдет определенное время", - отметил он.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что только после освобождения Россией захваченных украинских моряков и судов в Керченском проливе может быть определена дата встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Россия не должна нарушать договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива