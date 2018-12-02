В Бахрейне в собственном доме нашли тело командующего Пятым флотом США

По предварительно информации, следов насильственной смерти обнаружено не было.
В Бахрейне найден мертвым командующий Пятым флотом США, вице-адмирал Скотт Стирни.
Как сообщает NBC News, тело американца было обнаружено в собственной резиденции неподалеку от пункта базирования флота в Манаме.
Власти Бахрейна сообщают, что смерть вице-адмирала не носит насильственный характер.
Отмечается, что в экстренном порядке заместитель командующего Пятым флотом, контр-адмирал Пол Шлис, принял командование и вылетел в Бахрейн.
Как известно, Стирни возглавлял операции Центрального командования ВМС США на Ближнем Востоке, а именно в Персидском заливе и части Индийского океана. Карьеру на флоте американец начал в 1982 году, а в 1984 году стал пилотом палубного истребителя FA-18 Hornet.
Напомним, ранее бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Его смерть прокомментировал действующий глава государства Дональд Трамп.