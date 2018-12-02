В Швеции возле военной базы со стрельбой задержали двоих иностранцев

В/Б Муске, Швеция

На базе Военно-морского флота Швеции на острове Муске шведские военные задержали двоих проникших на территорию иностранцев.

Неизвестных выявила охрана; при задержании произвели предупредительные выстрелы, сообщает в воскресенье, 2 декабря, шведское издание Expressen со ссылкой на военных.

Гражданство задержанных, а также цель их проникновения на базу не разглашают; известно, что злоумышленникам грозит штраф или тюремное заключение.

Напомним, министерство обороны Великобритании сочло журналистов пропагандистского кремлевского телеканала шпионами после того, как они попытались проникнуть на одну из военных баз британских вооруженных сил.