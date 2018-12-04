"Вещественное доказательство": Песков рассказал о судьбе захваченных украинских кораблей

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские корабли являются "вещественными доказательствами", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это скорее прерогатива следственных органов, которые ведут следствие и предъявляют обвинения и нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Насколько мы понимаем – эти корабли, эти катера являются вещественными доказательствами и имеют отношения к делу, которое сейчас ведется.

Где они я не могу сказать, вам нужно обращаться в следственные органы", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, куда перебазировала Россия украинские катера "Никополь" и "Бердянск" и отдаст ли их российская сторона в том же виде как они попали в российские руки.

Отметим, что Сети опубликованы фото захваченных украинских кораблей, которые теперь находятся в новом месте на Генмоле в Керчи.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", в результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.

Ранее сообщалось, что украинские катера находятся в акватории порта Керчь.