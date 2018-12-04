Госдума упростит законодательство для получения украинцами гражданства РФ

В РФ облегчают получение гражданства для украинцев / tvc.ru

В России готовят поправки в законодательство для упрощения принятия украинцев в российское гражданство.

Как заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, он уже дал поручение профильным комитетам российского парламента оперативно подготовить соответствующие законодательные изменения, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Давайте мы с вами дадим поручение […] провести консультации с Правительством, с АП и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят сделать все для того, чтобы как можно меньше было бюрократии при оформлении документов", - заявил Володин в ходе обсуждения обращения к парламентам мира "в связи с провокациями властей в Украине".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о либерализации пребывания граждан Украины в РФ и упрощении получения ими российского гражданства.

Как известно, в Украине в связи с введенным военным положением власти решили закрыть въезд в страну для мужчин с гражданством России от 16 до 60 лет.

При этом в РФ заявили о том, что запрет на въезд в Украину россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет "откровенно нарушает права человека".