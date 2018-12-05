В eBay отреагировали на наличие на сайте товаров с символикой "ДНР" и "ЛНР"

5 декабря 2018, 00:49

В компании Amazon пока на просьбу не ответили.

В eBay отреагировали на просьбу Украины / Фото: uk.wikipedia.org

Менеджмент компании eBay ответил на запрос посольства Украины в США и пообещал убрать с сайта товары с символикой пророссийских террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", которые оккупировали Донбасс.

"По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки", - сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Отмечается, что от компании Amazon ответ еще не получен, однако от крупной торговой сети ожидается аналогичная реакция.

Как ранее сообщалось, 27 депутатов Европарламента из 13 стран подписали обращение к компании Amazon с требованием прекратить продажу в сети товаров с советской символикой.

Напомним, глава МОЗ Ульяна Супрун предложила присоединиться к флешмобу против ряда товаров интернет-магазина Amazon.com, поскольку на них изображена символика террористической ДНР.

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ДНР ЛНР продажа символика Amazon посольство Украины в США
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