Посол Германии раскрыл позицию ЕС насчет введения новых санкций против России

В ЕС нет консенсуса в вопросе введения санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил посол Германии

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель сообщил, что в Европейском союзе нет согласия в вопросе введения санкций в отношении Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе.

Сейчас необходимо не допустить обострения конфликта между украинским государством и РФ, рассказал дипломат на заседании круглого стола на тему "Санкции против России: как удержать европейское единство?", пишет УНИАН.

По его словам, в некоторых странах-членах ЕС, в том числе в Германии, считают, что будет контрпродуктивно сейчас снова применить санкции против России, поскольку уже есть "слишком много напряжения во всей этой истории".

"Сейчас мы снова сталкиваемся с вопросом санкций, но на этот раз из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе. И что касается этого вопроса — пока нет консенсуса в Европейском Союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями", — заявил Райхель.

В 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.