В России 15-летнюю чемпионку убил током мобильный телефон

Девушка проявила неосторожность и погибла из-за мобильного телефона / Фото: Вконтакте/Ирина Рыбникова

В Иркутской области РФ 15-летняя чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла после того, как подключенный к сети мобильный телефон упал в ванную с водой, в которой находилась девушка.

Как сообщает Комсомольская правда, трагедия случилась у Ирины дома.

Спортсменка пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, который рядом с собой подключила к зарядному устройству. Из-за неосторожности аппарат упал в воду в тот момент, когда был подключен к сети, что привело к поражению электрическим током. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью. Приехавшие на место трагедии медики констатировали летальный исход.

"Она была замечательным человеком, - поделилась эмоциями подруга спортсменки. - Для меня самой лучшей и любимой ... Она стремилась всегда добиться успеха в спорте. Мы хотели с ней вместе уехать учиться в другой город. Ее любили просто все, она была общительной, доброй, красивой ".

Ирина была из благополучной семьи, активно занималась спортом, для ее близких и друзей утрата стала настоящей трагедией.

Напомним, в городе Бровары (находится под Киевом) возле одноименной железнодорожной станции 14-летний местный житель вылез на вагон товарного поезда, его смертельно ударило током.