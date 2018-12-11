Россия пожаловалась ЕСПЧ из-за "злоупотреблений" Украины

ЕСПЧ / openrussia.org

Официальный Киев злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, а Европейский суд по правам человека использует, как инструмент для достижения "собственных политических целей".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст РФ.

В ведомстве считают, что ходатайство Украины о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о задержании 24 украинских моряков основано на "домыслах" и "спекуляциях", а Киев допустил некоторые "процессуальные дефекты" при подаче заявления.

"В частности, украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы", - приводит агентство заявления Минюста РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.