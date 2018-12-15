Деньги за молчание: адвокат рассказал о выплатах любовницам Трампа перед выборами в США

Дональд Трамп / Reuters

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал о денежных выплатах женщинам, утверждавшим, что у них была интимная связь с политиком.

Коэн подчеркнул, что Трамп осознавал незаконность выплат за молчание двум женщинам, накануне президентских выборов 2016 года.

Говоря о том, знал ли Трамп о незаконности выплат, Коэн заявил: "Конечно". Кроме того, экс-адвокат американского лидера добавил, что он заплатил за молчание женщинам, "чтобы помочь [Трампу] и его [предвыборной] кампании".

"Я был предан человеку, который, по правде говоря, не заслуживал преданности", - заявил Коэн интервью телеканалу ABC.

Ранее сообщалось, что от американской порноактрисы Стефани Клиффорд (псевдоним Stormy Daniels), которая рассказала о сексуальных отношениях с Трампом, потребовали возмещение судебных издержек в размере 800 тысяч долларов.