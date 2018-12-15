Новая проблема евробляхеров: журналисты рассказали, почему украинцы массово бросают авто на границе

15 декабря 2018, 10:51

Владельцы евроблях зачастую не могут сдать свои авто на утилизацию, потому что их нужно снять с регистрации.

Авто евробляхи
Украинцы бросают евробляхи на границе / УНИАН

В Польше, Словакии и Румынии появляются стихийные стоянки, на которых украинцы оставляют сотни евроблях.

Наши соотечественники, которые просто не нашли денег на растаможку авто на европейских номерах, бросают их под открытым небом прямо возле границы, рассказали журналисты программы Гроші.

Фактически на улице можно отыскать бесплатное авто, а вполне исправные машины стоят просто на улицах.

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что владельцы евроблях не могут сдать свои авто на утилизацию, потому что их нужно перед этим снять с регистрации, а для этого в свою очередь нужен владелец авто. В противном случае авто никто не примет. Заработать на этом можно всего от 100 до 500 долларов.

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Кроме того, в интернете уже полно объявлений с предложениями купить евробляху: можно отыскать авто за 150-300 долларов. И количество таких объявлений становится все больше.

Журналисты также добавили, что отдельные евробляхеры нашли новую лазейку - они массово становятся на временный консульский учет в консульствах Украины за рубежом, чтобы таким образом без уплаты залога пересекать границу. Правда, это могут сделать лишь те, кто имеет годовую визу или право на проживание в этой стране.

Напомним, ранее сообщалось о том, что евробляхеры массово бросают свои автомобили за границей. Кроме того, около украино-венгерской границы нашли кладбище евроблях.

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