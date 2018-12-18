СМИ узнали о грандиозных планах РФ по блокировке интернет-сервисов

18 декабря 2018, 16:47

Новая система якобы будет работать по технологии DPI ("глубокий анализ пакетов").

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Telegram / Reuters

Российский регулятор Роскомнадзор в 2019 году намерен потратить 20 млрд рублей на новую технологию блокировки запрещенных сервисов, в том числе Telegram.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источник, близкий к одной из компаний-разработчиков.

Новая система якобы будет работать по технологии DPI ("глубокий анализ пакетов"). За средства госбюджета у интернет-провайдеров будут устанавливать комплекс, который будет анализировать весь трафик и выделять специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

Технологию планируется начать применять в 2019 году, сейчас она тестируется в одном из регионов страны - "городе-миллионнике в центральной России".

Telegram в России блокируют за отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Весной 2018 года попытки заблокировать Telegram привели к сбоям в работе других сервисов, в частности, YouTube, мессенджера Viber и других.

Накануне в Госдуму РФ был внесен законопроект о необходимости обеспечить работу российского сегмента интернета, если доступа к зарубежным серверам не будет.

"Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Для этого будут определены точки подключения российских сетей к зарубежным. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - сказано в пояснительной записке к документу.

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Россия Роскомнадзор Интернет блокировка Telegram блокирование сайтов
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