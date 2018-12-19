"От Путина больше геморроя": эксперт прокомментировал "взлеты и падения" политики Кремля

Солдат на фоне Кремля / GettyImages

Политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал комментариев по поводу поведения стран-сателлитов/"послушных друзей России".

"Картина очень изменчива. И не будет окончательной без учета воздействий американцев. Вот Венгрия, кроме своих привычных претензий к Украине, начала откровенно подрабатывать на интересы России (применительно к отношениям Украины с НАТО и не только), но после каждого предостережения из США на некоторое время все будто бы выравнивается. Сербия проевропейского президента, но сильные российские влияния в обществе и других ветвях власти. Поэтому после колебаний в сторону от Москвы, вновь возвращается в орбиту Кремля. Но этот процесс рано или поздно закончится уменьшением путинских действий на Белград", − заявил он.

Читайте такжеПутин не смог стать императором из-за Кабаевой - ЧорновилТем не менее, по мнению Чорновила, Балканы, давно и прочно входившие в зону влияния Кремля, постепенно дрейфуют в сторону Европы.

"Черногория, кажется, уже вырвалась. Македония в процессе окончательного прощания с Москвой. Там пророссийские только маргинальные силы, но Кремль играет на амбициях крупных оппозиционных партий. Вечно переменная ситуация в Болгарии, но здесь действует предосторожность механизма воздействий в середине НАТО. Таких примеров предостаточно", − считает эксперт.

Кроме того, полагает Чорновил, по-прежнему предельно агрессивная внешняя политика Кремля не дает российской элите желаемых результатов. "Так и с более мощными странами, где успехи Кремля довольно неоднозначны. В Греции прежде пророссийские политики почувствовали на себе деструктивную силу российских провокаций. Австрию жестко оскорбил шпионский скандал. Даже министр иностранных дел, выдвиженка "Свободы", с которой лично танцевал Путин, сделала после этого демарш. В Италии все начиналось с очень пророссийских настроений новой коалиции, а сейчас они постепенно осознают, что от Путина больше геморроя, чем выгоды. Хотя итальянские Лига и "Звездочки" еще и нам крови попьют. Поэтому после победы Порошенко на выборах ему надо "набиваться" на серьезный визит в Рим (в случае победы кого-то другого мы тоже пополним список сателлитов Кремля - недолго, конечно, до нового Майдана и новых жертв). Поэтому и рашистские спецслужбы действуют в большинстве европейских стран не столько из руководителей государств, как через маргинальные (Франция) или агентурные (Великобритания, Черногория) элементы", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Чорновил спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией, а также рассказал, чем Путин отличается от Гитлера.