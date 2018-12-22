Российский политолог оценила вероятность скорого свержения Путина

22 декабря 2018, 06:30

Россияне боятся развала своей страны и просто ухудшения жизни, отметила эксперт.

Эксперт полагает, что оснований говорить о скором свержении Владимира Путина нет
Оснований говорить о скором свержении Владимира Путина нет, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что нет оснований говорить о скором свержении в РФ президента Владимира Путина.

Либералы-западники никогда не считали главу России эффективным лидером, но важнее то, что о Путине думает большинство общества, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По ее словам, на протяжении последних шести месяцев Путин потерял до 15% поддержки, люди начинают сомневаться в его лидерских качествах.

"Около 61% считает, что именно Путин несет ответственность за российские проблемы. А около двух третей респондентов полагает, что российское общество устроено несправедливо. 79% говорит, что власть полностью или частично коррумпирована", — отметила собеседница.

"Более 54% говорит, что Россия должна нормализовать отношения с Западом. Только 29% говорит, что нужно дистанцироваться от Запада. Видите, что люди начинают проявлять недовольство и политикой, и тем, как устроена российская система", — добавила доктор наук.

Читайте такжеРоссийский социолог назвал преемника ПутинаШевцова подчеркнула, что россияне голосовали за Путина на выборах и не выходят на улицу, в частности, потому что нынешнему президенту нет альтернативы.

"Люди ее не видят. И потому, что опасаются развала государства и просто ухудшения жизни. Нет степени отчаяния, которая бы привела к реальному возмущению Кремлем", — заявила политолог.

Исследователь также сообщила, что в "российском политическом сообществе активно обсуждаются сценарии, которые бы позволили Путину остаться в Кремле после завершения нынешнего президентства. Среди них и изменение конституции (над ней уже не раз измывались), и создание новых властных органов, и обращение к идее Союзного государства с Беларусью".

"Готовы ли россияне терпеть Путина пожизненно? Я сомневаюсь. Но степень усталости от президента Путина будет ясна в следующие два года", — сказала собеседница.

"Вот когда начнется реальное ухудшение жизни россиян, тогда мы и увидим степень его поддержки. Сейчас о доверии Владимиру Путину говорит 58% (в 2017 году об этом говорили 69%). Видите, поддержка падает… Но повторю: говорить о скором падении нынешнего российского лидера нет оснований!" — добавила она.Ранее Лилия Шевцова говорила Главреду, что после конца "правления" Владимира Путина в России вряд ли можно надеяться на нормализацию российско-украинских отношений.

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Россия Владимир Путин Лилия Шевцова
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