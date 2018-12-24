"В окошке видно свободу": самый молодой из захваченных моряков написал об условиях в российском СИЗО

Самый молодой из захваченных в керченском проливе украинских моряков написал письмо / maritime-zone.com

Самый молодой из захваченных в керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо, в котором рассказал об условиях жизни в московском СИЗО. Он попросил не забывать тех, кто верно служит своей Родине, и вернуть их домой.

Захваченный и раненый в результате атаки россиян в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.

Копию письма, датированного 19 декабря, обнародовала журналист Таисия Турчин у себя в Facebook. При этом она отметила, что в письме, очевидно, зарисована надпись "Слава Украине!": "Нам в редакции потребовалось секунд 5, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима".

Читайте также"Раж безумия и самоуничтожения": в молчании Путина по Азову журналист рассмотрел готовность к войнеВо время боя в Керченском заливе Андрей был ранен, но сейчас идет на поправку.

"Условия... Можно сказать, нормально, есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду", – написал он.

По его словам, "самое тяжкое – смотреть в окно и видеть вдалеке сотни машин, людей, которые свободны".

В конце Эйдер попросил: "Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил... Верните нас домой... Не забывайте нас..."

/ facebook.com/taisiya.turchyn

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.