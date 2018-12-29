"Это провокация": у Лаврова истерят из-за освобождения "серой зоны" на Донбассе

ВСУ взяли под контроль "серую зону" на Донбассе / Comments.UA

Освобождение ВСУ оккупированной территории на Донбассе является провокацией, направленной на срыв мирного процесса.

Таким образом в МИД России отреагировали на заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что ВСУ взяли под контроль "серую зону" на востоке Украины.

"Возмущены заявлением советника президента Украины Ю. Бирюкова, сделанным в эфире телеканала "Прямой" 26 декабря. Политик буквально заявил следующее: "Практически вся так называемая серая зона уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Там считают, что "опасное приближение украинской армии к позициям ополченцев существенно увеличивает риск прямого боестолкновения и выглядит как откровенная провокация, направленная на срыв мирного процесса".

При этом в МИД РФ призвали на помощь Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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"Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского комплекса мер", — добавили в российском министерстве.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в 10 областях Украины.

Как известно, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, продолжалось 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.

Ранее стало известно, что в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории.