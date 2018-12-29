В Госдуме отказались признавать расширение морских границ Украины

ВМС, Григорий Куропятников, корабль / korabli.eu

У России нет обязательств по признанию украинских границ, заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Таким образом он прокомментировал подписание президентом Петром Порошенко закона "О прилегающей зоне Украины", который регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей.

"На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны. Петр Алексеевич Порошенко разорвал отношения с Российской Федерацией, поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует", - сказал Шерин, передает РИА Новости.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, а моряков взяли в плен.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.