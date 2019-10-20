"Утащил с собой на дно 829 человек":"самый опасный" корабль России оказался "дырявым корытом"

Самое опасный корабль России оказался дырявым корытом / соцсети

Введение в строй атомного крейсера "Адмирал Нахимов" никак не скажется на изменении морского баланса сил между Россией и США, убежден российский полковник в отставке Виктор Литовкин.

"У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной. Поэтому говорить о том, что американцы будут сильно озабочены введением в строй нашего крейсера, — это просто попытка накрутить волну. Один крейсер, даже самый мощный, погоды не сделает", — отметил Литовкин, комментируя оценки американских журналистов, назвавших корабль "самым опасным оружием российского флота".

Эксперт уточнил, что для усиления "Адмирала Нахимова" необходим комплекс боевых кораблей, в том числе судна, которые занимаются воздушной и противокорабельной защитой главного крейсера, несущего на себе ударные самолеты и самолеты-разведчики, передает Ура.ру.

К слову, американское издание Military Watch назвало самый опасный корабль России, которым оказался атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

В то же время россияне в соцсетях тоже высказались по поводу самого опасного корабля.

"Ох, помяните моё слово - добром и этот "Адмирал Нахимов" не кончит. Опасное имя, Ghost Ship", - высказался Глеб Павловский.

"Он уже 20 лет в ремонте. это дырявое корыто", - добавил некий Денис.

"Скоро 40 лет посудине....", - уточнил Максим Солнцев.

"Самый опасный военный корабль России - линкор "Новороссийск" (в девичестве отобранный у итальянцев "Jiulio Cesare"). Утащил с собой на дно 829 человек", - убежден некий Филипп Преображенский.

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