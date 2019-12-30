"Бандеровцы 30 лет сосут соки из России": "лох" Пушков упрекнул Киев в борьбе за контракт с Москвой

Пушков упрекнул Киев в желании подписать контракт с Газпромом / Фото: Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков возмутился из-за слов главы МИД Украины Вадима Пристайко, который предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2.

"Вы, немцы, сейчас строите газопровод Северный поток – 2 в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил Пристайко.

Так вот, по слова Пушкова, слова Пристайко звучат странно.

"Странно, когда глава МИД Украины предостерегает ФРГ от "газовой зависимости" от России, но Нафтогаз бьется за 10-летний контракт с Газпромом вместо того, чтобы отказаться и от транзита, и от зависимости. Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Нифнифа. Дунешь и рассыпется", - сказал Пушков.

Отметим, в комментариях Пушкову указали на то, что в то же время Россия все "хотелки" удовлетворяет.

"А Россия удовлетворит все хотелки и ФРГ, и Украины, и Европы в целом. А про США просто помолчим", - высказался Роман Николаевич.

"Тем не менее бандеровцы 30 лет сосут соки из России, их элита богатеет на газе не меньше российской", - добавил Виктор Мирошкин.

"Вы уже который год быдлу в уши дуете.. А у самих народ дровами топит", - отметил некий пользователь Сети.

"Ну ладно Украина, а мы-то почему встаём на задние лапы? Чего было шашкой махать, что можно обойтись без транзита? Кто врёт?", - возмутился Сергей Борода.

"Пушков, вот мне интересно, такие как ты чувствуют хоть капельку вины за доведение отношений с Украиной до враждебных, за обыдление россиян, за то что уже шестой год Россия скатывается в бездну, или бабло превыше всего, лишает здравого смысла?", - спросил некто под ником НеУкроп.

"Для лохов вроде Alexey_Pushkov которые молчат что Украине требуется 20 м³ газа а позволить из экономических реалий последняя может только 10 м³ значит .... вторые 10 м³ она украдет как всегда, а Россия опять вытрет губы и пойдет нах..... и с северныйпоток2 вас нагнут и тразнут", - добавил некий пользователь Сети.

Напомним, ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с отказом Германии предоставить Украине военную помощь, которую запросил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики её руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну", — высказался Пушков.