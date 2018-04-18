В Польше местные жители избили белорусов за русскую речь

В польском городе Голдап 8 апреля трудовые мигранты из Беларуси были избиты с особой жестокостью местным жителями.

Как сообщает телеканал Polsat News, трое поляков напали на семерых заробитчан-белорусов, которые приехали в город на заработки и довольно долго в нем уже проживали. Против граждан Беларуси был применен слезоточивый газ, а об голову одного из пострадавших поляки разбили стеклянную бутылку.

Стражи порядка задержали злоумышленников, которые признались в совершении преступления. По словам поляков, мотивом для противозаконных действий для них стал тот факт, что приезжие разговаривали на русском языке.

Согласно польскому законодательству, нападавшие после суда могут получить до семи лет за решеткой.

Напомним, в Польше суд приговорил к 6 месяцам заключения и 24 часам неоплачиваемых общественно полезных работ местного жителя Роберта Д., который признан виновным в умышленной порче автомобиля супружеской пары из Украины. Поляк прилепил на автомобиль украинцев наклейки с изображением Степана Бандеры и с надписью: "УПА-украинские убийцы".