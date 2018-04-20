В Госдепе раскрыли, как Россия и Сирия пытались скрыть доказательства применения химоружия в Думе

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Российская Федерация и Сирия хотят помешать расследованию химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута).

Страны попытались очистить атакованную территорию и скрыть доказательства применения химоружия, приводит Deutsche Welle слова представителя ведомства.

По данным Нойерт, Штаты располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, опровергли заявления о том, что Россия мешает прибытию миссии ОЗХО. Эксперты Организации прибыли в сирийскую столицу Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы несколько дней.

Эксперты намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако, перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности Организации объединенных наций попала под обстрел.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе, которая произошла в начале апреля. Американский президент Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Напомним, вечером 13 апреля глава Штатов заявил, что вооруженные силы США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары по сирийским объектам, связанным с химическим оружием. Французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что в результате атаки были уничтожены мощности для производства химоружия.