России пока нет, есть кусок бывшего Советского Союза — историк

Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что России пока нет, есть кусок бывшего Советского Союза под названием "Российская Федерация".

Страна "не стала культурным явлением, потому что пока не воскресла", рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"России пока нет. Есть кусок бывшего Советского Союза... Поэтому и экспансия ведется советская — захват земель, навязывание воли, а не то культурное присутствие, которое осуществляет любой цивилизованный народ там, где хотят, чтобы он его осуществлял", — отметил собеседник.

Ранее Андрей Зубов выразил мнение, что в России Кремль ведет игру, целью которой является обеспечение признания его государствами Запада в качестве законного политического игрока.