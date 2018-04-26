"Вынести самое драгоценное". Сотрудница ТЦ "Зимняя вишня" пыталась "спасти" телевизор вместо посетителей

Ксения Зимина, одна из женщин, проходящих в статусе потерпевших по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" (Кемерово, Сибирь, РФ), рассказала о действиях персонала во время чрезвычайного происшествия.

Свой рассказ она озвучила во время судебного заседания о рассмотрении жалобы на арест пожарного Сергея Генина, обвиняемого в халатности, сообщает новостное агентство "Интерфакс".

"Я оттолкнула женщину-аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор", — рассказала Зимина. В это же самое время огнеборцы, по ее словам, "бегали по сторонам и не знали, что делать".

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Пламя охватило весь четвертый этаж. Поскольку из-за угрозы штрафов в здании были закрыты двери в кинотеатр, то погибло множество детей и взрослых, оказавшихся в огненной ловушке.