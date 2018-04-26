В Чехии суд ликвидировал "консульство ДНР": подробности

Суд в чешском городе Оломоуц полностью ликвидировал самопровозглашенное "почетное консульство" группировки боевиков "Донецкая народная республика".

Соответствующую информацию в четверг, 26 апреля, опубликовал портал Ceske Noviny.

Согласно обнародованным данным, суд отклонил апелляцию, поданную председателем зарегистрированного другом чешском городе, Остраве, объединения пророссийской активистки Нелли Лесковой и признал, что деятельность "почетного консульства ДНР" является незаконной.

В ответ Лескова заявила о том, что не намерена прекращать свою деятельность и не исключила создания новой организации, а также о том, что раздумывает подать еще одну апелляцию - в Верховный суд Чехии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что главарь "ДНР" Александр Захарченко угрожал создать народный трибунал из-за закона о реинтеграфии Донбасса.