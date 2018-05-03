Власти РФ имеют полный доступ к переписке и звонкам в Telegram - эксперт

Блокировка Роскомнадзором миллионов IP-адресов вызвана попыткой властей РФ протестировать, как можно отключать чужие сервисы, а доступ к перепискам в Telegram у спецслужб и так есть.

Такое заявление сделал аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин, комментируя возможный запрет в России мессенджера Viber в эфире НСН.

"То, что происходит сегодня у нас в стране вокруг блокировок, не лезет ни в какие ворота, потому что фактически блокируются сервисы, которые принадлежат компании Google. Это Google Карты, Google Музыка, Play Market, частично не работают карты Apple. Из-за блокировок мессенджеров страдают обычные пользователи. Из-за блокировок мессенджеров страдают обычные пользователи. Роскомнадзор в этой борьбе победить не может, но машина запущена, поэтому они пытаются это сделать. VPN заблокировать практически невозможно", — заявил Муртазин.

Он также отметил, что "Telegram создавался при непосредственной поддержке российского государства".

"И Россия имеет полный доступ к переписке и звонкам в программе. Это все такая дымовая завеса (требование ключей шифрования) и повод для того, чтобы протестировать, как можно отключать чужие сервисы, в первую очередь Google, Microsoft и прочее", — ремюмировал эксперт.

30 апреля и 1 мая в России прошли митинги против блокировки Telegram.