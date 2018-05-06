Во Франции возмущены неудачным высказыванием Трампа о терактах в Париже

Президент США Дональд Трамп возмутил Францию, заявив, что жертв теракта в ноябре 2015 года в Париже могло бы быть меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия.

"Никто не имеет оружия в Париже, и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", - цитирует американского лидера AFP.

Трамп подчеркнул, что, поскольку у людей вообще не было оружия, террористы беспрепятственно застрелили их одного за другим. При этом он, подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".

Министерство иностранных дел Франции осудило высказывания президента США о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших. Франция гордится тем, что является безопасной страной, где строго регулируется приобретение и хранение огнестрельного оружия", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек.

Как ранее сообщалось, трое американских сенаторов-демократов обратились к генпрокурору Украны Юрию Луценко с письмом, в котором просят разъяснить моменты, связанные с публикацией статьи в издании The New York Times. Речь идет о материале, в котором говорилось, что Украина заморозила расследование по делам Манафорта из-за опасений разгневать президента США Дональда Трампа, поскольку Киев слишком зависит от политической, военной и экономической поддержи Белого дома.