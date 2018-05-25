Экс-посол США назвал сроки быстрого развала системы Путина

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин раскинул в стране свою "сеть влияния", его "олигархия" в конечном счёте падёт, заявил экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

"Я пессимистично смотрю на краткосрочную перспективу, но в долгосрочной перспективе я настроен невероятно оптимистично. В краткосрочной перспективе путинизм, как политическая система, по моему мнению, весьма сложен. Это не топорная диктатура; она эффективно функционирует, а он раздавил оппозицию", — заявил он.



При этом он не видит сценария, при котором система падёт пока Путин находится на своём месте, сообщает CNN.

"Харизматичные диктаторы и автократы и их режимы не живут так долго как однопартийные системы.



Путин определённо принадлежит к их числу. И поэтому я думаю, что после него эта система распадётся довольно быстро", — подчеркнул посол.

Напомним, ранее политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном.