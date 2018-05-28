Адвокат сообщил, когда в России Сущенко суд огласит приговор

В столице Российской Федерации Москве городской суд огласит приговор украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня.

Сторона обвинения попросила для украинца 14 лет заключения, поделился российский адвокат Марк Фейгин в Twitter.

"Сегодня (28 мая — Ред.) в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст. 276 (шпионаж — Ред.) УК", — писал юрист.

Напомним, Роман Сущенко — парижский корреспондент агентства "Укринформ". Его задержили в Москве, куда он прибыл по личным делам, в начале октября 2016 года, обвинили в шпионаже и арестовали.