Microsoft купила крупнейший сервис для хостинга ИТ-проектов GitHub

Microsoft за 7,5 миллиарда долларов платформу GitHub для совместной разработки программного обеспечения, которая объединяет более 28 млн программистов по всему миру.

"Объединяя усилия с GitHub, мы укрепляем нашу приверженность свободе, открытости и инновациям разработчиков. Мы признаем свою ответственность перед сообществом, берем ее на себя, подписывая это соглашение, и будем прилагать все усилия, чтобы дать каждому разработчику возможность создавать, внедрять инновации и решать самые насущные проблемы в мире", - цитирует пресс-служба компании гендиректора Microsoft Сатью Наделлу.

В корпорации заверили, что GitHub сохранит свою независимость, чтобы обеспечить дальнейшую работу открытой платформы для разработчиков во всех отраслях. Изменения произойдут в вертикали управления: корпоративный вице-президент Microsoft Нэт Фридман станет генеральным директором GitHub, а действующий гендиректор платформы Крис Ванстрас будет работать над стратегическими программами в команде исполнительного вице-президента Скотта Гатри.

"Я чрезвычайно горжусь тем, чего GitHub и наше сообщество достигли за последнее десятилетие, и я с нетерпением жду, что будет у нас впереди. Будущее разработки программного обеспечения полно перспектив, и я очень рад присоединиться к Microsoft, чтобы помочь воплотить планы в жизнь", — подчеркнул Ванстрас.

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